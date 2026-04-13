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La Samp e l’effetto Popeye

Lombardo ha rilanciato i liguri con 3 vittorie di fila. Il tecnico avverte: "Focalizziamoci solo sulla salvezza, il troppo entusiasmo ci ha già tradito"
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria

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La parola d’ordine in casa Sampdoria è tenere più che mai i piedi per terra. «So che abbiamo 40 punti, non so dove siamo in classifica. Non faccio passare altri messaggi. Finché non siamo salvi, siamo focalizzati sull’obiettivo salvezza. Ricordiamoci che altre volte si erano accesi gli entusiasmi, poi abbiamo perso le partite» il mantra di

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