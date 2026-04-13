La Samp e l’effetto Popeye

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La parola d’ordine in casa Sampdoria è tenere più che mai i piedi per terra. «So che abbiamo 40 punti, non so dove siamo in classifica. Non faccio passare altri messaggi. Finché non siamo salvi, siamo focalizzati sull’obiettivo salvezza. Ricordiamoci che altre volte si erano accesi gli entusiasmi, poi abbiamo perso le partite» il mantra di Abbonati per continuare a leggere
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