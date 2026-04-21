Bivio Sampdoria: tira aria di rivoluzione

Sampdoria, come si cambia per chiudere il discorso salvezza. La gara di sabato sera a Cesena sarà un altro bivio pesante per i blucerchiati che - dopo la sconfitta col Monza - sono ancora alla caccia di punti per la definitiva tranquillità in classifica. La cura Lombardo ha dato una diversa forza mentale e maggiori equilibri tattici, soprattutto attraverso il passaggio alla difesa a quattro, ma ora in vista della sfida in Romagna non sono da escludere ulteriori variazioni