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"Samp, ti vorrei portare in A"

Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina, a Genova resterebbe volentieri: "Con il club viola parlerò a fine stagione, ma qui sto veramente bene. I play off? Non dipende solo da noi, ma ci proveremo fino all’ultimo"
Marco Bisacchi
1 min
Tommaso MartinelliSampdoria
"Samp, ti vorrei portare in A"© LAPRESSE
Sampdoria

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GENOVA - Tommaso Martinelli – a soli 20 anni – è una delle certezze della Sampdoria. Il giovane portiere, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha fatto la differenza da gennaio in avan

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