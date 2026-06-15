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Samp, mercato aspettando l'allenatore: Branco parte con Begic, poi...

In attesa della scelta del tecnico - in pole due italiani - la squadra prende forma: tutte le mosse
Marco Bisacchi
1 min
Samp, mercato aspettando l'allenatore: Branco parte con Begic, poi...© LAPRESSE
Sampdoria

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La Sampdoria non ha ancora un nuovo allenatore - con gli italiani Pecchia e Possanzini in pole sui profili esteri Mason e Henriksen - ma inizia a muoversi sul mercato. Aspettando l'annuncio del nuovo mister che potrebbe arrivare da qui a fine settimana, il neo ds Americo Branco inizierà la sua avventura blucerchiata col riscatto di Begic dal Parma: 1,2 milioni nelle casse del Parma, intesa che dovrebbe essere definita tra oggi e domani. L'ester

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