Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sampdoria, spunta il nome di Corradi: era nello staff di Allegri al Milan

Vicinissima la fumata bianca che vedrebbe l'ex attaccante di Lazio e Inter sulla panchina blucerchiata
1 min
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Spunta un nome a sorpresa per la panchina della Sampdoria, e che potrebbe essere a breve annunciato perché la fumata bianca sarebbe molto vicina: si tratta di Bernardo Corradi. La società blucerchiata avrebbe deciso di puntare per il tecnico sull'ex bomber di Lazio, Inter e Parma che nella passata stagione aveva fatto parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri nel Milan.

La carriera di Corradi

Corradi, 50 anni, una lunga esperienza nelle nazionali giovanili dal 2017 al 2025 guidando le selezioni azzurre dall'Under 17 fino all'Under 20, dopo l'esperienza al Milan potrebbe diventare sulla panchina doriana primo allenatore. I contatti ci sono stati e l'accordo sarebbe molto vicino con Attilio Lombardo che potrebbe restare a far parte del suo staff come collaboratore tecnico. Sarebbe confermato come vice il danese Dan Vesterby Thomassen, uomo di fiducia del ceo dell'area tecnica Fredberg che proprio l'anno scorso a gennaio lo aveva portato a Genova.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sampdoria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS