Sampdoria, spunta il nome di Corradi: era nello staff di Allegri al Milan

Spunta un nome a sorpresa per la panchina della Sampdoria, e che potrebbe essere a breve annunciato perché la fumata bianca sarebbe molto vicina: si tratta di Bernardo Corradi. La società blucerchiata avrebbe deciso di puntare per il tecnico sull'ex bomber di Lazio, Inter e Parma che nella passata stagione aveva fatto parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri nel Milan.