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Sampdoria, per Corradi un bell’ambientino

Dovrà smentire i dubbi della piazza: "Ma io mi sento carico e pronto per questa nuova avventura"
Marco Bisacchi
1 min
Bernardo CorradiSampdoria
Sampdoria

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GENOVA - La prima vera sfida di Bernardo Corradi da nuovo allenatore della Sampdoria sarà quella di smentire sul campo i dubbi della piazza. Le referenze che arrivano dagli ambienti federali e dal

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