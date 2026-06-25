Corradi è il nuovo allenatore della Samp, ufficiale: "Felice e orgoglioso". La durata del contratto

All'interno del comunicato anche le parole di Jesper Fredberg , CEO Football della Sampdoria : "Siamo lieti di dare il benvenuto a Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria. Fin dai nostri primi incontri, siamo rimasti colpiti dalla chiarezza delle sue idee, dalla profondità delle sue analisi e dalla forte convinzione con cui ha delineato la sua visione per il futuro della squadra. Durante tutto il processo di selezione, Bernardo si è distinto non solo per la sua competenza tecnica e tattica ma anche per le sue qualità personali, la sua leadership e la sua capacità di costruire solide relazioni all’interno di una squadra. In lui abbiamo riscontrato un professionista affidabile e ambizioso, perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi del nostro progetto. Riteniamo che sia una delle figure più interessanti e promettenti del panorama calcistico italiano e siamo convinti che possieda tutte le qualità necessarie per guidare la Sampdoria lungo un percorso di crescita sostenibile e ambizioso. Siamo certi che le sue competenze, unite alla sua mentalità e alla sua determinazione, lo rendano la scelta giusta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per aiutare il club a compiere un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di sviluppo".

Branco: "Corradi sa coltivare e sviluppare i talenti"

Anche il ds Americo Branco sottolinea: "Bernardo Corradi è stato scelto al termine di un processo di valutazione approfondito e condiviso. Nel corso della sua carriera ha acquisito una precisa conoscenza di molti dei migliori giovani talenti del calcio italiano, avendo seguito da vicino il loro sviluppo durante la sua esperienza con le nazionali giovanili. Questa competenza, unita alla sua capacità di individuare, coltivare e sviluppare il talento, rappresenta una risorsa fondamentale per un club come la Sampdoria che punta a coniugare la competitività con la formazione dei giovani. Dal punto di vista tecnico, Bernardo ha sempre sostenuto uno stile di gioco moderno, orientato all’attacco. Lo ha dimostrato alla guida delle nazionali Under 19 e Under 20 e, successivamente, durante la sua permanenza nello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con il calcio ai massimi livelli. Oltre alle sue qualità professionali, abbiamo riconosciuto in lui una forte personalità, eccellenti doti di leadership e una visione chiara e coerente del gioco, caratteristiche che sono state apprezzate anche dai giocatori con cui ha lavorato nel corso degli anni. Lo consideriamo uno dei giovani allenatori più promettenti del panorama italiano e siamo convinti che possieda tutte le qualità necessarie per guidare la Sampdoria lungo il percorso di crescita che abbiamo intrapreso, contribuendo a costruire una squadra ambiziosa e di carattere, in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".