Corradi si presenta: "Avevo bisogno di una sfida tutta mia. Scegliere la Sampdoria significa..."

Samp, Corradi si presenta in conferenza

Corradi si presenta così: "Chi allena questa squadra deve rappresentarne il dna e sentire il peso della sua storia. Ogni partita dovrà essere preparata con un solo obiettivo quello di vincere. La Samp che nascerà dovrà mostrare un grande senso di appartenenza. Ho negli occhi la Sampdoria del passato, parliamo di una squadra con sentimenti forti e diversa dalle altre. E proprio questo voglio trasmettere ai ragazzi: la responsabilità che hai quando indossi la maglia blucerchiata".

"Volevo un progetto tutto mio"

Poi prosegue: "Gli errori tecnici ci possono stare, ma non accetto che si sbagli l'approccio alla gara". Corradi arriva a guidare la Samp come allenatore in prima a seguito di otto anni nel settore giovanile della Figc fino all'esperienza al fianco di Allegri nello staff del Milan: "Quando ti cerca la Sampdoria non si può pensare di dire di no: ho lasciato il percorso in Figc perché avevo bisogno di un progetto tutto mio. So benissimo che essere allenatore della Samp significa creare aspettative e responsabilità, ma nella mia carriera non mi sono mai tirato indietro".

Lombardi e Mutarelli nello staff

Tra i collaboratori di Corradi ci sarà anche Attilio Lombardo: "Farà parte del mio staff, è una persona fantastica: sicuramente aiuterà a trasmettere il dna Samp". Tra le figure presenti insieme al tecnico c'è anche Massimo Mutarelli, nonostante le polemiche per il suo passato da calciatore del Genoa: "Mi ha detto che se fosse stato un problema, avrei dovuto lasciarlo a casa e questo rende bene l'idea dell'immagine della persona che è Mutarelli. Ho sentito parlare di una bandiera del Genoa che arriva alla Samp: le bandiere sono Del Piero e Totti che hanno giocato 15 anni nello stesso club".

"Ho chiesto una squadra..."

Sulla stagione che si avvicina: "La Serie B è un campionato molto lungo. Servono comunione di intenti e una squadra che creda nella cultura del lavoro. Non possiamo non avere equilibrio, dobbiamo tenere la barra dritta e puntare all'obiettivo. Due partite fatte bene ti portano nei play-off, due fatte male ti allontanano. Per questo dobbiamo essere continui". In merito alle contestazione alla società invece: "Sono convinto che quando rotolerà il pallone e vedranno l'approccio della squadra i tifosi ci sosterranno come hanno sempre fatto". Infine sul gruppo che farà parte della Samp: "Prima si pensa alle fondamenta, all'arredamento si pensa dopo. Ho chiesto una squadra con solidità difensiva ma anche con una produzione offensiva importante".