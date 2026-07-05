Sampdoria, pazza idea Insigne: cosa filtra

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E’ Lorenzo Insigne la pazza idea di mezza estate per la Sampdoria. L’esterno offensivo napoletano, oggi 35enne, in questo momento è svincolato dopo l’ultima esperienza al Pescara quando – tornato a gennaio nella squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio 14 anni prima – non era riuscito ad evitare la retrocessione degli ab
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