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Sampdoria, pazza idea Insigne: cosa filtra

L’esterno offensivo napoletano, oggi 35enne, in questo momento è svincolato dopo l’ultima esperienza al Pescara
Marco Bisacchi
1 min
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Sampdoria, pazza idea Insigne: cosa filtra© LAPRESSE
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E’ Lorenzo Insigne la pazza idea di mezza estate per la Sampdoria. L’esterno offensivo napoletano, oggi 35enne, in questo momento è svincolato dopo l’ultima esperienza al Pescara quando – tornato a gennaio nella squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio 14 anni prima – non era riuscito ad evitare la retrocessione degli ab

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