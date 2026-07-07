Insigne-Sampdoria, accordo raggiunto: atteso in città, poi la firma

Una nuova sfida per rilanciarsi e riportare il proprio talento al centro del palcoscenico. Lorenzo Insigne è pronto a scrivere un altro capitolo della sua carriera e lo farà con la maglia della Sampdoria, come spiegato nei giorni scorsi . L'ex capitano del Napoli, dopo gli ultimi mesi trascorsi al Pescara, ha scelto di ripartire dal club blucerchiato, che punta sulla sua esperienza e sulla sua qualità per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B. L'accordo è ormai definito e nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità.

Insigne atteso a Genova: i dettagli dell'accordo con la Sampdoria

Lorenzo Insigne è atteso nella giornata di domani a Genova per sostenere gli ultimi passaggi burocratici e firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria. Per l'attaccante classe 1991 è pronto un accordo della durata di un anno, con un'opzione per prolungare il rapporto fino al termine della stagione successiva. La clausola per il rinnovo automatico è legata al rendimento sul campo: l'opzione scatterà infatti nel caso in cui Insigne raggiunga almeno il 50% delle presenze complessive durante la stagione, come riportato da Di Marzio.

Per il fantasista si tratta di una nuova opportunità dopo l'esperienza vissuta con il Pescara nella seconda parte dell'ultimo campionato di Serie B. In Abruzzo aveva provato a trascinare la squadra verso la salvezza, mettendo a referto 5 reti e 3 assist in appena 13 presenze. Prestazioni di alto livello che, tuttavia, non sono bastate a evitare la retrocessione del club biancazzurro. Ora per Insigne si apre una nuova avventura con la Sampdoria, decisa ad affidarsi al suo talento e alla sua leadership per puntare a una stagione di vertice e provare a riportare entusiasmo in un ambiente che sogna il ritorno nelle categorie che contano.