Insigne alla Sampdoria, è ufficiale: tutti i dettagli del contratto

La Sampdoria comunica di "aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Lorenzo Insigne (nato a Napoli il 4 giugno 1991). L'attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028). Insigne - si legge - approda alla Sampdoria portando in dote talento, esperienza internazionale, qualità tecniche e una carriera costruita ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha maturato le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Cavese, Foggia e Pescara, mettendosi in luce per estro, rapidità e capacità realizzativa. Rientrato al Napoli nel 2012, è diventato uno dei simboli del club partenopeo, collezionando 434 presenze e 122 reti nell'arco di dieci stagioni . Con la maglia azzurra ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, affermandosi come uno dei protagonisti della Serie A."

Insigne firma con la Samp: il comunicato del club

"Nel 2022 si è trasferito al Toronto, vivendo la sua prima esperienza all'estero nel campionato nordamericano. Nella seconda parte della scorsa stagione - prosegue il comunicato - ha quindi fatto ritorno in Italia, al Pescara, ritrovando il club che aveva contribuito alla sua definitiva consacrazione agli inizi della carriera. Il percorso di Insigne è impreziosito anche dall'importante esperienza con la nazionale italiana, con cui ha collezionato 54 presenze e 10 reti, conquistando il titolo di campione d'Europa nel 2021 e confermandosi tra gli interpreti più brillanti della sua generazione. Tecnica, fantasia, leadership e personalità fanno di Lorenzo Insigne un profilo di assoluto valore, pronto a mettere il proprio talento, la propria esperienza e il proprio entusiasmo al servizio della Sampdoria", conclude il comunicato.