Insigne si presenta: “Sampdoria, in Serie A insieme”

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Ci pensa Lorenzo Insigne a parlare di Serie A, nel suo primo giorno alla Sampdoria. Se in queste settimane il neo mister Bernardo Corradi, ma anche il ds Branco e il ceo Fredberg erano stati piuttosto diplomatici sull’obiettivo da raggiungere al quarto anno di campionato cadetto, l’arrivo del talento na
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