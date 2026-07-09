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Insigne si presenta: “Sampdoria, in Serie A insieme”

Le prime parole dell’attaccante: “Voglio aiutare il club a tornare dove merita. La mia esultanza nel 2017? Non volevo mancare di rispetto”
Marco Bisacchi
1 min
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Insigne si presenta: “Sampdoria, in Serie A insieme” © @TuttoSampdoria1
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Ci pensa Lorenzo Insigne a parlare di Serie A, nel suo primo giorno alla Sampdoria. Se in queste settimane il neo mister Bernardo Corradi, ma anche il ds Branco e il ceo Fredberg erano stati piuttosto diplomatici sull’obiettivo da raggiungere al quarto anno di campionato cadetto, l’arrivo del talento na

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