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Samp, per la porta o Turati o Scuffet

Al ritiro di Ponte di Legno arrivano l’azionista Tey e il manager Walker, giovedì il test col Cagliari. Tra i pali blucerchiati potrebbe esserci il portiere del Sassuolo, riserva nella scorsa annata. Ma non tramonta l’altra ipotesi
Marco Bisacchi
1 min
Samp, per la porta o Turati o Scuffet© LAPRESSE
Sampdoria

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GENOVA - Torna a sentirsi la voce del padrone in casa Sampdoria. Il manager inglese Nathan Walker e l’azionista di Singapore Joseph Tey, accompagnati dal neo presidente De Gennaro, sono saliti a Ponte di Legno per seguire da vicino il ritiro della squadra affidata a Bernardo Corradi. Soprattutto Walker resta la figura centrale – nonostante non abbia una carica ufficiale – nella strategie del club e a lui si deve la fiducia confermata al ceo Jesper Fredberg,

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