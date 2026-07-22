Samp, per la porta o Turati o Scuffet

GENOVA - Torna a sentirsi la voce del padrone in casa Sampdoria. Il manager inglese Nathan Walker e l’azionista di Singapore Joseph Tey, accompagnati dal neo presidente De Gennaro, sono saliti a Ponte di Legno per seguire da vicino il ritiro della squadra affidata a Bernardo Corradi. Soprattutto Walker resta la figura centrale – nonostante non abbia una carica ufficiale – nella strategie del club e a lui si deve la fiducia confermata al ceo Jesper Fredberg,