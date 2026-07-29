La Samp affronta il rebus portiere

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Passano i giorni, passano le settimane e - alle soglie di agosto - la Sampdoria non ha ancora un portiere titolare. Come nella trama di “Aspettando Godot” si continua ad aspettare il tanto atteso colpo di scena che per ora non arriva. Al momento i blucerchiati hanno in rosa il giovane bulgaro Krastev, 17 anni, su
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