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La Samp affronta il rebus portiere

Da Paleari a Pigliacelli, passando per Sportiello, Scuffet, Radunovic e Montipò: è un casting infinito
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria
La Samp affronta il rebus portiere © Marco Canoniero
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Tutte le notizie sulla squadra

Passano i giorni, passano le settimane e - alle soglie di agosto - la Sampdoria non ha ancora un portiere titolare. Come nella trama di “Aspettando Godot” si continua ad aspettare il tanto atteso colpo di scena che per ora non arriva. Al momento i blucerchiati hanno in rosa il giovane bulgaro Krastev, 17 anni, su

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