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Samp, i tifosi ci credono: già 15 mila abbonamenti

Al quarto campionato di B, il sostegno alla squadra resta immutato. Come la contestazione alla società: “Ci abboniamo nonostante voi”
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria
Samp, i tifosi ci credono: già 15 mila abbonamenti© LaPresse
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Al cuor non si comanda. Gli oltre 15 mila abbonamenti staccati dai tifosi della Sampdoria, che si prepara al quarto campionato di fila in Serie B e non senza punti interrogativi, testimoniano l'affetto della piazza nei confronti della maglia blucerchiata. Nell'anno che coinciderà tra pochi giorni (il 

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