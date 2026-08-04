Samp, i tifosi ci credono: già 15 mila abbonamenti

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Al cuor non si comanda. Gli oltre 15 mila abbonamenti staccati dai tifosi della Sampdoria, che si prepara al quarto campionato di fila in Serie B e non senza punti interrogativi, testimoniano l'affetto della piazza nei confronti della maglia blucerchiata. Nell'anno che coinciderà tra pochi giorni (il
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