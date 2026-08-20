Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Corradi ribalta la Samp!

Dopo il flop in Coppa Italia il tecnico studia correttivi
Marco Bisacchi
1 min
Corradi ribalta la Samp!© Agenzia Aldo Liverani Sas
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Bernardo Corradi cambia pelle alla Sampdoria per non fallire l’esordio in campionato di domenica a Cesena. Come sempre intorno ai blucerchiati – soprattutto dopo le ultime deludenti annate – c’è grande attesa e nel corso dell’estate i tanti arrivi sul mercato non hanno celato le ambizioni da parte del club di cambiare finalmente rotta e lottare per le zone alte. E però la sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia, al netto di qualc

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS