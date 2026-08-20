Corradi ribalta la Samp!

Bernardo Corradi cambia pelle alla Sampdoria per non fallire l’esordio in campionato di domenica a Cesena. Come sempre intorno ai blucerchiati – soprattutto dopo le ultime deludenti annate – c’è grande attesa e nel corso dell’estate i tanti arrivi sul mercato non hanno celato le ambizioni da parte del club di cambiare finalmente rotta e lottare per le zone alte. E però la sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia, al netto di qualc