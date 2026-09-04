"Samp, per crescere  ci vorrà del tempo"

La Sampdoria cambierà davvero marcia dopo l’ultimo mercato? Il ceo dell’area football blucerchiata – Jesper Fredberg – fa le carte alla nuova squadra. Avete preso molti svincolati. Bravi voi a convincerli o forse per loro non c’era la coda? “Siamo stati bravi a prendere i calciatori che volevamo, siamo felici di averli presi. In quasi tutte le situazioni c’era una competizione con altri club. Giocatori scelti per il loro valore e per