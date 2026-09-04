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"Samp, per crescere  ci vorrà del tempo"

"L’ambizione è quella di vincere più dell’anno scorso e cercare di stare in alto. La contestazione? Mi rende triste, non mi abituerò mai"
Marco Bisacchi
1 min
SampdoriafredbergSerie B
"Samp, per crescere  ci vorrà del tempo"© Agenzia Aldo Liverani Sas
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La Sampdoria cambierà davvero marcia dopo l’ultimo mercato? Il ceo dell’area football blucerchiata – Jesper Fredberg – fa le carte alla nuova squadra. Avete preso molti svincolati. Bravi voi a convincerli o forse per loro non c’era la coda? “Siamo stati bravi a prendere i calciatori che volevamo, siamo felici di averli presi. In quasi tutte le situazioni c’era una competizione con altri club. Giocatori scelti per il loro valore e per

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