"Credo in Corradi! Sampdoria da playoff"

«Corradi mi piace. La squadra gioca bene e ci sono buone idee di calcio. Prima si sperava che gli avversari non combinassero nulla per prendere punti facendo il minimo: adesso invece c’è la voglia di fare la partita e provare a vincere. Per questo penso che i playoff siano possibili e ho fiducia in questo tecnico». Parola di Moreno Mannini . La storica bandiera della Sampdoria (formazione in cui ha militato per 15 anni dal 1984 al 1999 collezionando 501 presenze in gare ufficiali) suona la carica direttamente da Rimini, dov’era tra i partecipanti al Premio Vialli istituito in ricordo del campione tragicamente scomparso nel 2023: «È stato bellissimo e sono stato fortunato a condividere 8 anni con Luca alla Samp. Siamo arrivati da ragazzi nel 1984 e diventati uomini assieme, togliendoci tantissime soddisfazioni. Vialli aveva una personalità incredibile: era un leader e un trascinatore nato . Ci manca tantissimo ogni giorno che passa».

Mannini: "Stiamo soffrendo, sono un po' preoccupato"

Con Mannini lo sguardo poi si posa, inevitabilmente, sulla Sampdoria di oggi verso la quale usa ancora il noi. Il ricorso alla prima persona plurale è la testimonianza di un legame impossibile da recedere col club che l’ha reso grande: «Sono 2-3 anni che stiamo soffrendo. Confesso che sono un po’ preoccupato; perché nelle ultime stagioni siamo stati vicini più vicini alla Serie C che a tornare in A. Spero ci possa essere finalmente quel click, che faccia svoltare la squadra: qualche segnale l’ho visto nelle ultime partite». Una piazza quella blucerchiata che vanta pochi eguali in Italia secondo Mannini: «I tifosi sampdoriani hanno una passione incredibile e meritano il meglio. Ditemi voi dove si possono trovare 20 mila persone in tutte le partite casalinghe per un club che milita in B. Per questo auguro a tutti loro di rivedere presto la Samp ai livelli che le compete».

"Nuove proprietà tendono a cancellare il passato"

Per risorgere, però, serve trovare un leader al quale aggrapparsi a detta dell’ex ministro della difesa blucerchiata: «Mi piace molto Begic: quando ti punta è micidiale. Lo reputo un bell’esterno e mi aspetto tanto pure da Esposito. Salvatore ha qualità importanti e il talento per prendere in mano la squadra. Non dimentichiamoci che qualche anno fa il Mancio l’aveva anche fatto esordire in Nazionale. A dimostrazione di come il regista campano vantasse doti non comuni a tutti i giocatori». Sull’assenza di sampdorianità all’interno del club Mannini ha le idee chiare: «Purtroppo le nuove proprietà, soprattutto quelle estere, tendono sempre a cancellare il passato - rileva Mannini -. È come se le bandiere dessero fastidio, quando invece sarebbero solo un valore aggiunto per trasmettere valori e attaccamento ai nuovi elementi. Ritengo sia un errore e un vero peccato che non ci sia più grande spazio per gli ex Samp all’interno della società».