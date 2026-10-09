Corradi osa: "Caro Nesta, la mia Samp per sfidarti"  

GENOVA - Dunque, dove eravamo rimasti? Sono passate tre settimane dal successo sul Catanzaro e sembra quasi una vita. Stasera la Sampdoria riparte ad Avellino dopo una maxi pausa in cui non ha ancora recuperato tutti gli effettivi (anzi è arrivato il lungo stop di Sinani oltre a quello meno preoccupante di Esposito ) ma che può essere servita per mantenere alto il livello di energia. «Guardo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo lavorato in questi ultimi giorni con 16 giocatori di movimento. Anche Ravanelli, Depaoli e Makoumbou si sono allenati senza problemi. Questa è una buona notizia», dice il mister doriano Bernardo Corradi che è pronto a lanciare tra i titolari Karamoh che – dice – «adesso è un giocatore. Era arrivato che di calciatore aveva solo il passato, all’inizio lui stesso ha riconosciuto di essere indietro. Ma ora basta vederlo nella gamba e in quello che fa in campo. Può giocare dall’inizio».

Esposito out, Lauritsen per il gol

Lorenzo Insigne sarà la stella dei blucerchiati anche in terra irpina. Ma la Sampdoria si aspetta anche il primo gol ufficiale del norvegese Lauritsen. «Entro un po’ nella psicologia del giocatore. Tobias è arrivato come fiore all’occhiello del mercato, con responsabilità dopo essere andato in doppia cifra all’estero. È arrivato, si è fatto male, poi ha faticato a rientrare. Quindi ha ripreso, poteva subito segnare ma ha sbagliato un rigore a Mantova. Una cosa che può dare contraccolpi. Ma lui sa di avere qualità, ci abbiamo parlato. Deve imparare ad essere più fisico. Sono convinto che la prossima volta davanti al portiere farà gol. Lo auguro a lui e a me. L’assist per il gol di Insigne col Catanzaro può averlo sbloccato – dice Corradi – e lo stesso Insigne sta bene e lavora bene. Lui ha qualcosa di diverso in campo ma è importante anche fuori. Sa qual è il momento di scherzare o allentare la pressione. Il suo livello di coinvolgimento nella squadra è contagioso». Come si fa capire che reali potenziali ha questa Sampdoria se ancora non s’è vista la squadra al completo? Corradi sottolinea che «Esposito non sarà ancora disponibile la prossima partita», mentre per Meijer, oggi in cura in Olanda, se ne riparla «spero non a Natale ma prima, nella pausa di novembre».

Sinani operato, la sfida a Nesta

Oggi Sinani sarà operato al ginocchio dopo il brutto infortunio col Lussemburgo: la Sampdoria andrà sul mercato degli svincolati? «L’idea è quella di aspettare gennaio visto che di solito quando si attinge al mercato degli svincolati il rischio è quello di dover aspettare molto per mettere in condizione un giocatore» dice Corradi che poi parla anche di Begic, di rientro dalla Slovenia: «L’ho visto bene, in nazionale ci sono allenamenti meno frenetici. È più la necessità di recuperare dai viaggi che dagli impegni di campo». Come stanno Ravanelli e Depaoli? «Ravanelli è a disposizione in caso di necessità – dice Corradi – mentre Depaoli convive con un problema cronico alla caviglia. Si è fermato quando non ne poteva più fare a meno, ora è tornato. Un giocatore che ha motore e che ti garantisce qualche gol se lo avvicini alla porta. L’ho provato interno di centrocampo ed esterno alto». Ora si parla un po’ meno delle incertezze di Vindahl: la tempesta è passata? «Il ragazzo ci tiene a fare bene, lo vedo anche in allenamento», dice Corradi che poi parla anche della sfida a Nesta e all’Avellino: «Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Alla fine stasera ci faremo anche qualche sfottò, qualche battuta. Speriamo che sia io a farli a lui».