Sampdoria, così Corradi ha bocciato Gartenmann

Fuori Gartenmann e dentro Ravanelli. Una mossa obbligata e anche piuttosto attesa quella di Bernardo Corradi, desideroso di rilanciare una Sampdoria che è tornata a vedere gli spettri del fondo classifica dopo la brutta figura di Avellino. Il difensore con la doppia nazionalità svizzera e danese - uno dei tanti innesti discutibili nell’ultimo mercato estivo - in questo momento è più che mai nel mirino delle critiche, insieme al portiere Vindahl. Proprio Gartenmann è stato il peggiore in campo in Irpinia, finendo dietro la lavagna su tutti i quattro gol subiti, e nella penultima partita a Marassi col Catanzaro aveva firmato anche un clamoroso autogol. Inutile girarci troppo attorno: ora il giocatore ha bisogno di rifiatare un po’ ed è pronto finalmente a iniziare il suo campionato Luca Ravanelli, fin qui sempre indisponibile. Ieri a Bogliasco, pur confermando ancora la difesa a quattro, Corradi ha provato Ravanelli al posto di Gartenmann al centro della retroguardia al fianco di Delli Carri. In pratica un tandem che si è già visto l’anno scorso al Monza promosso in Serie A ai playoff. Oltre tutto Ravanelli, 29 anni, in queste ultime 5 stagioni ha messo insieme tre promozioni dalla B alla A, con Monza, Frosinone e Cremonese. Un giocatore che era arrivato in estate proprio per dare la giusta esperienza e per dare l’assalto alle zone alte della classifica ma che fin qui non si è mai visto, a causa di una fastidiosa cicatrice e di un problema alla caviglia maturato nella parte finale della scorsa stagione. Il recupero è stato più lento del previsto, forse anche per evitare ulteriori ricadute in una Samp che ha già diversi pezzi fuori uso, ma ora il suo rientro - considerando anche il lungo stop di Viti - può essere un fattore centrale per le speranze di risalita dei blucerchiati. Non ci sarà il cambio in porta: Corradi - che ha incassato la fiducia della società nonostante i soli 4 punti conquistati in 6gare - è intenzionato a confermare ancora una volta il danese Vindahl che ha palesato molte incertezze. Per ora dunque il giovane Krastev, che pure aveva fatto vedere buone cose nel precampionato, resta in stand by.