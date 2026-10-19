Corradi esonerato dalla Sampdoria, è ufficiale: ecco chi è il candidato per la panchina blucerchiata
La Sampdoria ha ufficializzato di "aver sollevato Bernardo Corradi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all'allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".
Chi al posto di Corradi
Corradi paga con l'esonero un inizio di campionato decisamente negativo con 4 punti in 7 partite, frutto di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte. La Samp, reduce dal ko casalingo con l'Arezzo, è ultima in classifica in compagnia del Catanzaro. In pole per la panchina blucerchiata c'è Marco Giampaolo, esonerato lo scorso 1° settembre dalla Cremonese.
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