© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Corradi esonerato dalla Sampdoria, è ufficiale: ecco chi è il candidato per la panchina blucerchiata

L'ex attaccante di Inter e Lazio paga un avvio shock con appena 4 punti in 7 partite: la nota del club ligure
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 19.10.2026, 23:03

1 min

CorradiGiampaoloSampdoria
SampdoriaSampdoria Tutte le notizie sulla squadra

La Sampdoria ha ufficializzato di "aver sollevato Bernardo Corradi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all'allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore". 

Chi al posto di Corradi

Corradi paga con l'esonero un inizio di campionato decisamente negativo con 4 punti in 7 partite, frutto di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte. La Samp, reduce dal ko casalingo con l'Arezzo, è ultima in classifica in compagnia del Catanzaro. In pole per la panchina blucerchiata c'è Marco Giampaolo, esonerato lo scorso 1° settembre dalla Cremonese.

Tutte le news
Sampdoria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS