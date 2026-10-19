Corradi esonerato dalla Sampdoria, è ufficiale: ecco chi è il candidato per la panchina blucerchiata

La Sampdoria ha ufficializzato di "aver sollevato Bernardo Corradi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all'allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".