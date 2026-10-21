I dubbi della Samp: una panchina per 3

Dietrofront Sampdoria . Sfuma il ritorno – che pareva cosa fatta – di Marco Giampaolo e ora i blucerchiati, dopo l’esonero di Corradi, hanno aperto un nuovo casting a tre: in corsa per la panchina Mignani , D’Angelo e Caserta . Ma intanto oggi pomeriggio a Bogliasco la squadra potrebbe essere affidata almeno temporaneamente ad Attilio Lombardo , che l’anno scorso aveva chiuso da primo allenatore e che già faceva parte dello staff di Corradi . Situazione a dir poco caotica: come sempre regna la confusione sotto il cielo doriano. Nelle ultime ore è successo un po’ di tutto, visto che solo lunedì sera Giampaolo pareva il promesso sposo, per la terza volta in carriera, della Samp, già in procinto di viaggiare verso Genova. Poi però qualcosa è andato storto: l’accordo è saltato sia per problemi nella composizione dello staff sia per i dubbi dello stesso Giampaolo che – forse consigliato dai tanti che ancora vivono o hanno vissuto in tempi recenti la squadra e la società blucerchiata – ha preferito fare un passo indietro di fronte a un incarico suggestivo ma sportivamente rischioso. Oltre tutto Giampaolo è ancora sotto contratto per circa un milione di ingaggio fino a giugno con la Cremonese e può permettersi di aspettare occasioni migliori. Un no che ha spiazzato il ceo Fredberg, il ds Branco e il dt Ariaudo (che già avevano incassato il rifiuto di Paolo Zanetti) che hanno così ripreso i contatti con altri allenatori.

Nuovo allenatore Sampdoria: il casting

La scelta del nuovo mister dovrebbe uscire da un terzetto di nomi. Uno dei candidati caldi resta Michele Mignani, genovese ed ex doriano da calciatore, giovanissimo, nell’anno dello scudetto ‘91 (una presenza), reduce dall’ultima stagione a Cesena e che negli ultimi anni ha ottenuto i migliori risultati al Bari, con cui aveva sfiorato la A nel 2023 perdendo la finale playoff col Cagliari. Poi c’è Luca D’Angelo, altro allenatore navigato in B che arriva da una brutta stagione allo Spezia: anche lui però ha all’attivo due finali playoff, entrambe perse, con lo Spezia e col Pisa. Altro nome valutato con attenzione dalla Samp quello di Fabio Caserta, nelle ultime stagioni alla guida di Catanzaro, Bari e Empoli: anche lui ha esperienza nel torneo.

Le alternative per la panchina blucerchiata

Un casting che dovrebbe risolversi in questi giorni, forse già oggi, ma non è escluso che l’allenamento del pomeriggio al Mugnaini sia diretto da Attilio Lombardo, ex scudettato ‘91 che resta – in questa fase – uno degli uomini di fiducia di Fredberg dopo la salvezza conquistata l’anno scorso nel finale di stagione. Ieri non è andato in scena alcun allenamento a Bogliasco sia per l’allerta meteo sia per motivi di opportunità. Ci sarebbe stato sotto traccia un contatto con Beppe Iachini, ultima esperienza nel 2024 a Bari e protagonista dell’ultima promozione in A della Samp nel 2012. Poco concreta la pista di un ritorno di Pirlo così come quella di un altro ex come D’Aversa che non intende scendere in B. Intanto sabato col Suditorol a Bolzano sarà out Insigne: lesione alla coscia, due settimane di riposo.