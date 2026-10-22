Samp, ecco il nuovo allenatore: D'Angelo prende il posto di Corradi
La Sampdoria riparte da Luca D'Angelo. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'affidamento della guida tecnica della prima squadra all'allenatore abruzzese, nato nel 1971 a Pescara. Nel suo percorso le esperienze con Pisa e Spezia, con la promozione in Serie B conquistata nel 2019 alla guida dei nerazzurri e le finali playoff per la Serie A raggiunte con Pisa, nel 2022, e Spezia, nella stagione 2024/25.
Lo staff di mister D'Angelo
Nel nuovo staff entrano il vice Luca Mora, il collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e i preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli. Prende il posto di Bernardo Corradi, esonerato lunedì con la squadra ultima in classifica nella lega cadetta, con soli quattro punti conquistati in sette giornate.
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