Samp, ecco il nuovo allenatore: D'Angelo prende il posto di Corradi

La Sampdoria riparte da Luca D'Angelo. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'affidamento della guida tecnica della prima squadra all'allenatore abruzzese, nato nel 1971 a Pescara. Nel suo percorso le esperienze con Pisa e Spezia, con la promozione in Serie B conquistata nel 2019 alla guida dei nerazzurri e le finali playoff per la Serie A raggiunte con Pisa, nel 2022, e Spezia, nella stagione 2024/25.