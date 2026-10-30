Letame davanti alla casa di Fredberg, la protesta Samp: "Buon appetito"

Atmosfera pesante alla Sampdoria . I blucerchiati occupano l'ultimo posto in serie B assieme al Catanzaro con 5 punti in 9 giornate, hanno già cambiato allenatore (D'Angelo al posto di Corradi) ma la situazione non è migliorata. E nel mirino dei tifosi è finito il Ceo Sports Jesper Fredberg: davanti alla sua abitazione è stato depositato un mucchio di letame accompagnato da uno striscione , "Fredberg: buon appetito uomo di m...". Un gesto che la Samp ha condannato, definendolo "una grave e inaccettabile violazione della privacy" del dirigente e dei suoi familiari.

Sampdoria, la nota del club sull'accaduto

"Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell'alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli - si legge in una nota - Il club è pienamente consapevole che i risultati ottenuti finora siano ben al di sotto delle aspettative e degli standard che la storia e il prestigio della Sampdoria impongono. Quanto accaduto questa mattina, tuttavia, rappresenta un inaccettabile superamento di ogni limite". Ma ricucire col tifo non sarà semplice: per domani, prima della gara con l'Entella, i gruppi della Sud hanno organizzato un'altra manifestazione di protesta.