Esposito e Insigne: così è Sampdoria

Arrivano i nostri. La Sampdoria - dopo la vittoria con l’Entella che ha forse finalmente sbloccato la testa di Krastev e compagni- si prepara a riabbracciare il ritorno di Salvatore Esposito e soprattutto di Lorenzo Insigne. Non servono troppi giri di parole: per esperienza, carisma e qualità tecniche, l’ex Napoli è il leader indiscusso, in campo e nello spogliatoio, di questa squadra. «Prima della partita ci siamo parlati nello spogliatoio. E Insigne ci ha detto che non dovevamo essere amici ma fratelli. Il messaggio mi ha colpito», ha raccontato Henderson dopo il successo di sabato. La cartina di tornasole dell’importanza di un giocatore che a 35 anni ha preferito una piazza pesante di B alle sirene della A (lo aveva cercato il Lecce dopo la mezza stagione di Pescara). Lorenzo Insigne era andato in panchina con l’Entella un po’ a sorpresa, non ancora pronto a livello fisico dopo la lesione al flessore rimediata nelle scorse settimane ma desideroso di dare il suo contributo a livello di temperamento e presenza in una partita così importante. A oggi Insigne resta l’unico vero innesto estivo azzeccato dalla coppia Fredberg-Branco, come testimoniano i 3 gol in 5 partite, nel contesto di una squadra costruita soprattutto su svincolati - molti dei quali provenienti da campionati stranieri - che finora non hanno brillato. Un giocatore sempre carico, entusiasta e dentro la vita della squadra, come successo già nella prima parte di stagione con Corradi in panchina, che adesso può diventare l’arma in più di Luca D’Angelo, il quale dal canto suo sembra aver già toccato le corde giuste.