La Sampdoria ha svoltato con la formula 4x4

GENOVA - Luca D'Angelo ha già un po’ capovolto il mondo Sampdoria. Il brutto anatroccolo forse non si è ancora trasformato nel principe azzurro, ma di certo i 7 punti conquistati in 4 partite hanno cambiato la classifica e gli umori dei blucerchiati. Finalmente – dopo le tante scommesse delle ultime due stagioni (l'ultima era stata il deb Bernardo Corradi) – è arrivato in panchina uno del mestiere, un allenatore che conosce bene tutte le difficoltà della Serie B. Il tecnico abruzzese non si affida a formule magiche o alchimie, ma sta cercando in primis di mettere bene la squadra in campo, cercando maggiore organizzazione e solidità . Una Samp reduce da due clean sheet consecutivi in altrettanti scontri diretti per la salvezza vinti contro Entella e Carrarese : due gare sporche e di lotta in cui i blucerchiati hanno saputo finalmente calarsi nella mentalità del campionato cadetto. Sei punti che permettono ora al Doria di mettere fuori il naso dalla zona pericolo, magari con l'idea di poter guardare a zone più nobili del campionato.

«I nostri obiettivi dipenderanno dalla nostra classifica. Ma oggi la nostra classifica è brutta», ha ribadito D'Angelo – più realista del re – dopo il successo allo stadio dei Marmi. Già, perché i limiti di una rosa costruita male sul mercato dalla coppia Fredberg-Branco non sono spariti di colpo. Basti pensare che lo stesso D'Angelo, per superare i flop Vindahl in porta e Lauritsen in attacco, si è affidato in queste gare a Krastev e Mezzotero, due 2008 che finora erano rimasti in naftalina. Scelte che nascono dall'emergenza infortuni, ma anche dalle necessità tecniche della squadra e che testimoniano come D'Angelo si stia anche un po' smarcando da eventuali input in arrivo dall'alto.

4 moduli in 4 partite

Certo qualcosa di diverso si è visto soprattutto nell'assetto difensivo col ritorno in pianta stabile del tandem Delli Carri-Ravanelli e con la crescita di Gartenmann e soprattutto Mbabu, anche in un momento dalle scelte quasi obbligate. Ma non è tutto: la Sampdoria del nuovo corso sta anche mostrando di saper cambiare vestito tattico in corsa, come si è visto anche a Carrara col passaggio dalla difesa a quattro a quella a cinque nel sofferto finale. Una squadra che in queste prime 4 gare si è già mossa tra 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-2 e 5-3-2: la duttilità tattica è un altro merito targato D'Angelo. Una cura di cui stanno beneficiando diversi giocatori anche a centrocampo, da Abildgaard a Makoumbou. «Una svolta a livello di mentalità col nuovo allenatore, ora pensiamo alle prossime partite. Sappiamo che in B con qualche vittoria poi si risale», le parole di Gennaro Tutino, un personaggio in cerca d'autore che dopo il primo gol da tre punti della sua carriera blucerchiata ha ritrovato il sorriso. Non tutto però va ancora alla perfezione: Karamoh ad oggi resta poco presentabile (è stato il peggiore in campo a Carrara), ma qualche pezzo sta rientrando e dopo aver rivisto in campo Mejier e Conti, ora c'è attesa per il ritorno dopo la pausa di Insigne e probabilmente anche di Di Pardo e Verschaeren, mentre per Esposito servirà un po' più di pazienza. Di sicuro due giocatori come Insigne e Begic – in grande spolvero nelle ultime gare – possono dare molto a una Sampdoria che deve crescere in fase offensiva. La strada però, per il Doria e per D’Angelo, è ancora lunga.