Da Makoumbou fino a Mbabu. La Samp è rinata  

La Sampdoria si è rimessa in carreggiata grazie alla cura D’Angelo - con 7 punti in 4 partite - e i primi risultati positivi di stagione possono almeno parzialmente salvare le scelte del mercato estivo. Certo la società blucerchiata - dagli azionisti Tey e Walker fino al ceo sportivo Fredberg - resta al centro della contestazione dei tifosi, ma la mano dell’allenatore abruzzese può dare un po’ di valore in più alle scelte estive del club che finora si sono rivelate piuttosto deludenti. In risalita le quotazioni della difesa, rimasta inviolata nelle ultime due gare con Entella e Carrarese: la crescita maggiore, probabilmente anche per il miglioramento della sua condizione fisica, è quella di Mbabu a destra, ma anche Gartenmann sta offrendo un rendimento diverso, dopo che nei precedenti match era stato spesso protagonista in negativo nei gol subiti. E poi di sicuro D’Angelo è aiutato dal ritorno in pianta stabile del tandem formato da Delli Carri e Ravanelli , due centrali che si conoscono già dai tempi del Monza (promosso in A lo scorso maggio) e che bene conoscono il campionato cadetto. Ma non è tutto, perché tra i giocatori prelevati in estate dalla coppia Branco-Fredberg che stanno beneficiando della cura D’Angelo c’è anche Makoumbou, che finora era stato troppo incostante.

Samp, da Vindahl a Luritsen: i bocciati di D'Angelo

L’altra faccia della medaglia è rappresentata invece dai neoacquisti che di fatto D’Angelo ha bocciato, per scelta e necessità: su tutti c’è il portiere Vindahl, surclassato dal giovanissimo Krastev e ora con le valigie pronte in vista di gennaio. Al danese il precedente tecnico, Bernardo Corradi, aveva sempre concesso fiducia nonostante un rendimento negativo: toglierlo dai titolari è stata la prima vera scelta tecnica azzeccata da D’Angelo. Poi resta tra i bocciati Lauritsen, da ieri nuovamente in gruppo dopo la tonsillite dei giorni scorsi: pur abile e arruolato, in questo momento il norvegese rischia di essere dietro a Tutino e forse anche a Mezzotero nelle gerarchie offensive. E poi c’è Verschaeren in questo momento fuori per infortunio che deve ancora dimostrare una continuità accettabile, senza dimenticare Meijer che di fatto ha esordito solo nel finale della gara di Carrara dopo un lungo stop.

Karamoh delusione, Insigne top player blucerchiato

Discorso a parte per Karamoh, che dopo la pessima gara di Carrara rischia di diventare l’ultima scelta dell’attacco: un giocatore che al momento è poco presentabile, altro flop di mercato. Dulcis in fundo Lorenzo Insigne, che per ora è l’unica vera certezza di un mercato estivo ad oggi tutt’altro che vincente e che resta una carta di valore indiscutibile che la Samp riavrà alla ripresa del campionato. Tutto questo mentre D’Angelo sta anche valorizzando i giocatori che già erano a Genova, come Abildgaard, Henderson e Begic.