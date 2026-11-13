La Samp riassapora la speranza

GENOVA - La Sampdoria deve pensare solo a salvarsi o può cullare il sogno di una rimonta, anche decisa, in classifica? È la grande domanda che tiene banco in questa pausa tra gli ambienti blucerchiati. Una piazza che spesso ha vissuto le ultime stagioni tra discese ardite e risalite, anche se forse in questo momento - con 27 partite ancora da giocare - si può anche guardare a qualcosa di meglio del mantenimento della categoria. Anzi tutto l'effetto D'Angelo ha dato organizzazione di gioco e punti a una squadra in difficoltà: un lavoro più sul campo che sulla testa che ha permesso alla Samp di uscire almeno per ora dalla zona rossa dopo le vittorie contro Entella e Carrarese . «La nostra classifica oggi è brutta, dove potremo arrivare dipende dalla nostra classifica», il mantra dello stesso allenatore abruzzese che non si fa illusioni e bada al sodo. Oggi i punti di distacco dalla zona play off sono 5: distanza significativa ma non incolmabile, soprattutto alla luce dei tanti giocatori che sono rientrati o rientreranno a breve.

Quasi tutti a disposizione

Già, perché il secondo punto è questo: la Sampdoria può finalmente avere a disposizione quasi tutta la rosa, cosa che oggettivamente era mancata a Bernardo Corradi al netto dei suoi evidenti limiti soprattutto a livello di esperienza. A Carrara si sono rivisti Conti e Meijer, per la gara col Benevento saranno nuovamente disponibili Insigne e Lauritsen mentre si lavora - sempre per il match coi campani del prossimo 21 novembre - anche al ritorno di Di Pardo e Verschaeren, altre due pedine preziose. Restano ancora out per il momento Esposito (giocatore molto atteso da D'Angelo, lo aveva già allenato alla Spezia) e Depaoli, ma gran parte dell'ossatura della squadra ora è a disposizione. Altro tema quello tattico: con più cartucce in canna ora spetta a D'Angelo fare le scelte e cambiare anche le carte in tavola a seconda delle partite e dei momenti all'interno delle gare. Il neo mister doriano ha già dimostrato in queste prime quattro uscite di saper variare più di una volta il vestito della squadra. In questa fase il modulo da sposare può essere un 4-4-2, ma non è escluso che si possa tornare al 4-3-3 visto il ritorno di Insigne al fianco di Begic e di una prima punta tra Tutino, Mezzotero e Lauritsen. Perché un'altra dote di D'Angelo è proprio quella di saper leggere le partite in un campionato complicato come quello della Serie B. Non a caso è stato il primo allenatore degli ultimi due anni, tra quelli scelti dalla Samp, con alle spalle una lunga esperienza tra i cadetti. Nei due anni precedenti il solo Sottil, pur in una parentesi non brillante, era stato l'allenatore "di categoria" ingaggiato dai blucerchiati, spesso orientati su scommesse che si sono rivelate nei fatti poco efficaci. Oggi a Bogliasco ultimo giorno di allenamento della settimana, poi il rompete le righe in vista della ripresa: in programma una partitella amichevole con la Primavera. L'obiettivo di D'Angelo è quello di sfruttare al meglio la sosta per oliare i meccanismi della squadra. Con l'obiettivo di risalire la classifica soprattutto grazie ai miglioramenti in campo.