Sampdoria, un attacco più vivo per la svolta

GENOVA - Il prossimo step di crescita - per la Sampdoria di Luca D’Angelo - sarà quello di rivitalizzare l’attacco . La prima mossa del tecnico abruzzese è stata quella di dare una maggiore organizzazione tattica e soprattutto una maggiore solidità difensiva: lo testimoniano le due vittorie, entrambe con porta inviolata, ottenute negli scontri salvezza con Entella e Carrarese . Zero gol subiti grazie alla promozione di Krastev in porta al posto di Vindahl, al rientro del tandem Delli Carri-Ravanelli e anche ad alcune felici intuizioni sulle fasce, con la crescita di Mbabu e Gartenmann .

La svolta offensiva

Ora però da questa Sampdoria che ha tanta voglia di risalire ci si aspetta qualcosa di più nel reparto offensivo. Pure perché le soluzioni tattiche iniziano a essere diverse e i blucerchiati possono ballare tra più moduli, dal 4-4-2 che ha dato ottimi frutti nelle ultime partite fino a quel 4-3-3 che la società aveva sposato in estate come vestito ideale, senza però ottenere risultati apprezzabili. Le carte a disposizione sono a favore di D’Angelo, che finalmente comincia ad avere i giocatori per cambiare qualcosa. In questo momento l’unico giocatore mai davvero in discussione in attacco resta Begic (per lui 10 minuti nel finale della partita pareggiata dalla Slovenia con la Svizzera in Nations League) che in B può fare la differenza coi suoi strappi, sia come cursore di fascia nel 4-4-2 sia come esterno nel 4-3-3. Nel ruolo di prima punta, oggi, ci sono tre calciatori in ballo: Tutino in fase di rilancio dopo il gol decisivo di Carrara, il giovanissimo Mezzotero decisivo contro l’Entella e un Lauritsen pronto a rientrare ma finora molto deludente. I primi due hanno già giocato insieme con buoni risultati, il norvegese invece almeno per il momento sembra un oggetto misterioso: troppo molle in area e nei contrasti, non si è ancora sintonizzato su un campionato di lotta come quello della B italiana nonostante abbia alle spalle quattro stagioni di fila chiuse in doppia cifra nella Serie A olandese.

Torna Insigne

Naturalmente ci sarà il rientro - sabato contro il Benevento - del giocatore più importante di questa Samp, ovvero Lorenzo Insigne, che può giocare sia come esterno d’attacco sia come seconda punta. Peraltro il numero 10 è reduce in questi giorni dalla bella serata di Italia-Francia a San Siro, da ex azzurro della Nazionale campione d’Europa 2021 con Mancini, che gli ha dato un po’ di carica in più (con tanto di foto insieme a Mbappé in tribuna) in vista degli impegni in blucerchiato. Poi c’è Karamoh che finora si è rivelato un pesce fuor d’acqua. Senza dimenticare, tra centrocampo e attacco, il ruolo di Verschaeren, ora ai box ma che può recuperare a breve. Tante soluzioni per D’Angelo, che vuole far cambiare marcia a questa Sampdoria.