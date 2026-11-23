GENOVA - E' iniziato un nuovo film e il finale è tutto da scoprire. Il regista è seduto in panchina, si chiama Luca D'Angelo . E adesso la Sampdoria può anche mettersi a sognare qualcosa di diverso dalla salvezza, ovvero l'obiettivo raggiunto non senza fatica nelle ultime due stagioni. Le tre vittorie consecutive conquistate dai blucerchiati con Entella, Carrarese e Benevento sono arrivate più che mai nel segno dell'allenatore abruzzese: finalmente – con D'Angelo in panchina – la Sampdoria si è affidata a un mister che ben conosce la categoria e che sa come fare punti. E quindi organizzazione difensiva molto attenta, maggiore solidità. equilibrio tra i reparti oltre a scelte più logiche rispetto alla precedente gestione. Serviva anche un po' di coraggio per dare fiducia ai due 18enni Krastev e Mezzotero tra porta e attacco, per andare oltre i due flop Vindahl e Lauritsen, e la linea verde sta dando effetti più che positivi. Di sicuro D'Angelo non ha dato all'improvviso un colpo di spugna agli errori del mercato estivo da parte del club ma ha saputo – anche beneficiando di qualche rientro pesante, su tutti Ravanelli e Delli Carri in difesa – mettere meglio la squadra in campo, badando al sodo e senza troppa filosofia.

Insigne, Tutino e la rincorsa ai playoff della Sampdoria

“Non faccio il pompiere, faccio il ragioniere. E' il mio diploma. Noi pensiamo a lavorare. I tifosi fanno bene ad essere felici se vinciamo le partite” la battuta di D'Angelo dopo il successo sul Benevento, senza voler spegnere alcun tipo di entusiasmo. “Siamo una squadra forte, dobbiamo scendere in campo sereni” il mantra di Lorenzo Insigne che – dopo il rientro con tanto di gol e assist – è sempre più il leader dello spogliatoio oltrechè in campo. I punti di distacco dalla zona playoff sono 4 ma – a iniziare dalla sfida di mercoledì a Padova – il tempo è un alleato per la voglia di risalita della Samporia: in fondo siamo solo a fine novembre e in B c'è sempre tempo per rimettersi in carreggiata. D'Angelo peraltro sta valorizzando giocatori che finora si erano visti poco o comunque a caccia di riscatto. Il caso più eclatante è quello di Gennaro Tutino, che pare rigenerato dal punto di vista fisico e mentale. E poi ci sono anche alcuni elementi arrivati in estate – su tutti Mbabu (due assist col Benevento) – che iniziano a mostrare il loro valore.

Rinforzi, infermeria e l'entusiasmo di Mezzotero a Marassi

Aspettando anche Meijer a sinistra e altri recuperi (per ora sono ancora ai box Esposito e Verschaeren, si sono rivisti Conti e Depaoli) insomma si può anche pensare a qualche margine di miglioramento, con peraltro la prospettiva di nuovi possibili interventi sul mercato di gennaio. Nessuno all'interno del club parla apertamente di rincorsa ai playoff, forse anche un po' per scaramanzia, ma oggi la Sampdoria è una squadra diversa e può forse ancora allinearsi a quelli che parevano gli obiettivi di inizio stagione chiesti a gran voce da una tifoseria che non pare intenzionata a dare tregua a una società contestata e che ha sbagliato molto, quasi tutto, negli ultimi anni. Ora però il film della stagione può cambiare e i grandi meriti sono in primis di D'Angelo. Certo l'aiuto arriva un po' da tutti. Non è scontato fare squadra soprattutto nel calcio di oggi, lo testimoniano anche le parole dello stesso Mezzotero (fresco di rinnovo fino al 2030) dopo il suo secondo gol a Marassi: “L'assist di Insigne? Lorenzo non devo raccontarlo io, è fortissimo. Ha messo una palla d'oro e sono stato bravo a segnare. Segnare un'emozione indescrivibile. Farlo sotto la Sud, davanti a questi tifosi, è ancora più bello. L'ho desiderato, sono orgoglioso e contento”. Se son rose, fioriranno.