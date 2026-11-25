GENOVA - Lorenzo Insigne è il vino buono da centellinare per le grandi occasioni e stasera - nella sfida di Padova - resterà in panchina. La scelta della Sampdoria e del suo tecnico Luca D’Angelo , che ha rilanciato la squadra con 10 punti in 5 partite, è quella di preservare il suo giocatore più forte che, a 35 anni, resta un vero lusso per la categoria. Insigne andrà in panchina e potrà entrare in corso d’opera ma inizialmente ci sarà spazio per Tutino principale riferimento offensivo assistito da Begic, Henderson e Mezzotero sulla trequarti. Perché una delle novità sarà anche quello del vestito tattico, un 4-4-2 che diventerà nei fatti un 4-2-3-1: schema che conferma un certo trasformismo da parte di D’Angelo a seconda degli avversari, con ulteriori modifiche a gara in corso.

Dopo tre vittorie di fila, blucerchiati stasera a Padova

Lo spartito del tecnico abruzzese è questo: squadra organizzata, difesa solida, voglia di lottare e abilità nel saper leggere i momenti della partita. In mediana si rivedrà Makoumbou al fianco di Abildgaard, con Conti inizialmente ancora in panchina. Considerando la conferma di Henderson pur in posizione più avanzata non ci sarà particolare turnover in mezzo, mentre in difesa la novità sarà l’inserimento di Meijer dal primo minuto a sinistra. L’ex Bruges era considerato il titolare indiscusso sulla corsia mancina in estate ma fino a poche settimane fa è stato frenato da un lungo stop: c’è curiosità su quello che potrà dare alla squadra in termini di qualità ed esperienza. Meijer prenderà il posto di Gartenmann che nelle ultime gare è stato adattato nei panni di terzino sinistro (e non ha demeritato, anzi). Conferme per Delli Carri e Ravanelli al centro della difesa, due giocatori che stanno garantendo maggiori equilibri alla squadra. Si rivedrà anche Mbabu a destra: il giocatore svizzero si sta ritagliando un ruolo sempre più importante, dopo i due assist vincenti nella vittoria sul Benevento. Si rivede Verschaeren tra i disponibili, fuori oltre a Cicconi anche Di Pardo che tornerà con la Cremonese. Nonostante il turno infrasettimanale e un mini turnover, non partiranno dall’inizio né Karamoh né Lauritsen che finora hanno deluso parecchio: il norvegese potrebbe comunque essere una carta preziosa nel secondo tempo. Non convocato Diop per un lieve fastidio. Dopo tre vittorie di fila e in un clima di ritrovata fiducia anche a livello ambientale, la gara di oggi a Padova per la Sampdoria ha il sapore dell’esame di maturità: serve dare continuità ai risultati positivi per proseguire la risalita in classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Stasera saranno presenti circa 200 tifosi blucerchiati all’Euganeo: trasferta limitata ai tesserati.