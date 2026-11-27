Pazzi per Lorenzo Mezzotero . La Sampdoria si gode la cura D’Angelo – 13 punti in 6 partite con profumo di playoff – e l’esplosione del giovane attaccante, sempre più decisivo con 4 gol segnati in 5 partite. A soli 18 anni sta già diventando una certezza per il reparto offensivo blucerchiato, non solo nel ruolo di prima punta ma anche da esterno, a destra e sinistra. Potenza, corsa, voglia di lottare e senso del gol: caratteristiche che stanno contribuendo alla rinascita del Doria . Il classe 2008 aveva vissuto il suo esordio in B, seppur per pochi minuti, durante la gestione Corradi ma è stato l’allenatore abruzzese a dargli una fiducia più tangibile nell’ultimo mese e mezzo, con Lauritsen (fin qui zero gol, che delusione) finito nelle retrovie. «Lorenzo sta facendo molto bene. Oltre ai gol, è il suo modo di giocare che lo rende in questo momento un giocatore estremamente importante. Ha qualità nelle giocate, fa salire la squadra. Deve continuare così» dice lo stesso D’Angelo. Un Mezzotero coccolato dai compagni – in primis da Insigne, autore dell’assist decisivo mercoledì per il secondo gol a Padova – con una storia non banale alle spalle: nato a Monza da famiglia italiana ha passato l’infanzia seguendo il padre ingegnere in Canada e in Azerbaijan.

Il percorso

Il suo percorso si è mosso dalla Vigor Milano all’Atalanta prima del passaggio alla Fundacion Marcet in Spagna, quindi l’arrivo alla Sampdoria nel 2024 (intuizione di Zibaldi, scout con l’ex responsabile del settore Silvani). Doppia nazionalità, ha già vestito la casacca dell’Under 21 azera ma è convocabile in quella azzurra. Mezzotero è un tesoro che – al pari del portiere Krastev, pure lui 2008 – la Samp sta scoprendo un po’ a sorpresa grazie alla gestione D’Angelo: è destinato a diventare un uomo mercato, ma non troppo in fretta. Intanto la Sampdoria ha “condannato fermamente” – con una nota – “gli episodi di insulti a sfondo territoriale e razzista verso Insigne, Makoumbou e Mbabu” nella gara di Padova auspicando che “i responsabili siano individuati e sanzionati”, nel rispetto della società veneta “al quale non viene attribuita alcuna responsabilità” sottolineando che “comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non devono trovare spazio nel calcio”. Su Insigne beccato dalla curva del Padova, aveva detto D’Angelo: «Padova è una città di civiltà incredibile, ma anche lì c’è chi nel 2026 si fa sentire con ignoranza. Spiace dirlo. Insigne ha dato lustro all’Italia, ma anche se non lo avesse fatto, in questo mondo ci sono problemi più grossi». Domenica c’è la Cremonese a Marassi: affaticamento per Mbabu che non preoccupa, in squalifica Henderson.