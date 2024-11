Berardi, la Serie B ti sta stretta: si sta già muovendo un top club di A

Berardi può partire a gennaio

Besiktas e Atalanta sono state le prime a informarsi con il dg degli emiliani Giovanni Carnevali dopo aver visto Berardi rimettersi in sesto. Il Sassuolo proverà a tenerlo fino a giugno per avere una carta in più nella corsa promozione, ma non siamo più negli anni Ottanta quando il Milan poteva permettersi di tenere un Nazionale come Collovati anche in B o a inizio anni Duemila quando Del Piero, Buffon, Trezeguet e soci accettarono un anno di purgatorio con la Juventus in cadetteria. Il calcio ormai va di fretta e la sabbia nella clessidra di Domenico Berardi comincia a scarseggiare. Se poi anche Spalletti, uno che non guarda la categoria, ma va dritto al talento, dovesse far arrivare qualche messaggio al giocatore per un possibile ritorno in azzurro, tenerlo legato sarebbe un'impresa oltre che un'ingiustizia verso l'uomo.