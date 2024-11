Sassuolo, dalle stelle alle stelle: la ricetta per la Serie A. E Berardi…

SASSUOLO - Nove risultati utili consecutivi, secondo posto in graduatoria a due lunghezze dalla capolista Pisa, un vantaggio importante sulla quarta in classifica, il Cesena, che segue a sette punti dai neroverdi. Il Sassuolo sta affrontando questo campionato di Serie B con le marce alte. Dopo un avvio non scoppiettante, e soprattutto dopo la pesante sconfitta casalinga patita contro la Cremonese alla quarta giornata (l’1-4 subito dai grigiorossi aveva fatto venire più di un dubbio a società e tifosi), la squadra di Fabio Grosso ha cominciato a ingranare e piano piano a superato avversari anche di livello senza mostrare grandi difficoltà. Da quel 31 agosto con la Cremonese, infatti, il club neroverde ha portato a casa sette vittorie e due pareggi, per un totale di 23 punti sui 27 teoricamente a disposizione. Un ruolino di marcia di tutto rispetto che lancia la squadra di Grosso a quota 28 punti, a meno due dal Pisa capolista e con una lunghezza di margine sullo Spezia, mentre alle spalle Cesena (21) e Cremonese (18) provano a tenere il passo senza però riuscire per ora a scalfire le prime tre posizioni.

Berardi l'arma in più

Ma qual è il segreto del Sassuolo che dopo la retrocessione dalla Serie A vuole subito lasciare tornare nel calcio che conta? Di certo la qualità complessiva della rosa a disposizione del tecnico campione del mondo in Germania è molto alta. Avere in serie B atleti del calibro di Laurienté, Thorstvedt, del portiere rumeno Moldovan, degli stessi Doig e Mulattieri, solo per fare qualche nome, è già molto, ma in più nelle ultime settimane è tornato a disposizione Domenico Berardi. Il vero asso nella manica che proprio in Serie B era sbocciato nella stagione della promozione del Sassuolo una dozzina di anni orsono e che, complice l’infortunio al tendine d’Achille che lo aveva fermato nella fase decisiva della stagione scorsa, proprio dal campionato cadetto sta ricominciando per ritrovare al più presto il calcio che conta. Berardi è l’arma in più a disposizione di Grosso e, almeno fino al mercato di gennaio, resterà a disposizione del tecnico e della squadra dove ha sempre giocato.

Grosso per l'assalto alla promozione

Avere Berardi (ma così come Laurienté e Thorstvedt) in Serie B è un lusso che nessuno può realmente permettersi, eppure a Sassuolo è successo. Merito della società che non ha voluto cedere i suoi pezzi migliori sottocosto e ha preferito tenerli per ritentare subito l’assalto alla massima serie. Merito di Grosso che ha saputo aspettare e valorizzare i suoi campioni e, certamente, merito loro, dei big della rosa neroverde, che non hanno scelto di puntare i piedi cercando una cessione a prezzo di saldo pur di restare in un campionato di livello migliore, ma che si sono calati man mano nella realtà della Serie B, un campionato difficile da interpretare e da capire. A poco meno di un terzo della stagione questa scommessa, quella di tenere alcuni dei pezzi pregiati della casa, sta pagando, non è detto che continui a farlo e soprattutto le sirene del mercato di riparazione potrebbero suonare particolarmente forte in casa Sassuolo, ma per ora Grosso si può godere la qualità complessiva della sua rosa e lanciare l’assalto alla promozione diretta.