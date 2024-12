Berardi e quel feeling con San Siro: il Milan è la sua vittima preferita

MILANO . A volte ritornato. La Serie B non terrà lontano da San Siro uno dei giocatori che ha segnato più gol sul prato del Meazza nelle ultime stagioni, nonostante non abbia mai indossato le maglie di Milan e Inter . Si tratta di Domenico Berardi . Non è ancora chiaro se Fabio Grosso utilizzerà il suo attaccante mancino dal primo minuto o a gara in corso, ma sarà comunque bello rivedere in uno stadio della Serie A un calciatore che è stato tolto dai giochi da un brutto infortunio rimediato lo scorso 3 marzo (rottura del tendine d’Achille e tanti saluti all’Europeo) e dalla retrocessione del Sassuolo. Berardi, 30 anni compiuti il primo agosto, da infortunato, ha scelto di rimanere nella squadra della sua vita e il 5 ottobre, dopo sette mesi di stop, è tornato in campo contro il Cittadella.

Berardi trascinatore del Sassuolo

Da quel momento ha piano piano ingranato e, grazie alle sue qualità ovviamente fuori dalla norma per la Serie B - Berardi è campione d’Europa con la nazionale e vanta 28 presenze con 8 reti in azzurro -, ha iniziato a trascinare il Sassuolo verso la vetta della classifica. In tutto 7 presenze, 1 gol (contro il Mantova il 3 novembre) e 6 assist. E ora all’orizzonte c’è il Milan, a San Siro. Il Diavolo, neanche a dirlo, è la squadra contro cui Berardi ha segnato più gol in carriera, ben 11. Che il feeling con i rossoneri fosse buono lo si era capito già alla prima sfida, il 12 gennaio 2014 quando a 19 anni realizzò un poker alla squadra allora allenata da Allegri, esonerato dopo quella partita che il Milan perse 4-3 a Reggio Emilia. Degli 11 gol segnati al Milan, tre sono arrivati a San Siro, stadio dove Berardi ha punito con continuità anche l’Inter, colpita quattro volte. In tutto, quindi, 7 gol a San Siro per Berardi, uno stadio che gli porta bene. Uno stadio dove Berardi avrebbe potuto giocare di più.

Vicino al Milan nel 2023

Spesso il suo nome è stato accostato alle big del nostro campionato, dalla Juventus alla Fiorentina, passando anche e soprattutto per il Milan. Se Paolo Maldini fosse rimasto alla guida dell’area tecnica nell’estate 2023, probabilmente avrebbe investito su di lui visto che Berardi era la prima scelta di Pioli per rinforzare la fascia destra offensiva. Invece Maldini fu mandato via e il Milan, per rimpiazzare Messias e Saelemaekers, decise di investire su Pulisic e Chukwueze. Adesso bisognerà capire cosa vorrà fare Berardi a gennaio: rimanere al Sassuolo, e tornare in A con il club emiliano grande favorito per la promozione, oppure finalmente dopo anni e anni di corteggiamenti si farà tentare da chi lo sta oggi bramando, in primis l'Atalanta e la Roma? Senza dimenticare alcuni interessamenti dall'estero. Si vedrà, intanto domani Berardi tornerà a San Siro, uno stadio amico, per provare, perché no, a fare l'ennesimo scherzetto al Diavolo...