SchiacciaSassuolo: la macchina da gol che sbriciola primati

Numeri da capogiro, numeri da primato, anzi numeri da… serie A. Il Sassuolo non è soltanto la capolista del campionato cadetto con ben 40 punti raggranellati in 17 incontri, ma ha anche numeri da record in praticamente tutte le classifiche possibili: maggior numero di vittorie (12, davanti al Pisa che insegue con un successo in meno), minor numero di ko (1, contro la Cremonese datato 31 agosto, a pari merito con lo Spezia), maggior numero di reti all’attivo (38, sei di vantaggio sul Pisa che segue a quota 32 e 9 sopra Spezia e Cesena che sono a 27), miglior differenza reti (+24, dietro a debita distanza Spezia con +17 e Pisa a +16), in pratica l’unica classifica dove il club emiliano non primeggia è quella delle reti subite, che vede lo Spezia dominare con 10 gol al passivo davanti al Sassuolo che ha preso 14 gol e al Palermo con 15. Poi, naturalmente, c’è la classifica più importante, quella dei punti che vede il Sassuolo a quota 40, con 3 lunghezze di margine sul Pisa con 37, sei sullo Spezia a 34 e la bellezza di 15 punti di vantaggio sulle quarte in graduatoria ovvero Cremonese, Cesena e Juve Stabia. E dire che, proprio contro la Cremonese, il Sassuolo ha perso la sua unica gara stagionale in campionato, una sconfitta per 1-4 in casa che aveva fatto pensare male. Era la quarta giornata, il 31 agosto, e la squadra di Grosso aveva collezionato appena 5 punti con due pareggi e una vittoria. Da lì in poi la marcia è completamente cambiata: in 13 partite sono arrivati 35 punti, con undici successi e due pari, un ruolino di marcia davvero impressionante che ha fatto emergere i neroverdi su tutti, anche sullo scatenato Pisa che aveva iniziato meglio la stagione.

Da Berardi a Moro: i numeri

Quaranta punti in 17 gare sono tanti e dimostrano come le scelte della società, a partire da quella di trattenere alcuni big anche nel campionato cadetto, sono state azzeccate. Basta controllare un altro dato piuttosto importante, in cui ancora una volta il Sassuolo è in vetta, ovvero quello dei giocatori a segno nel corso di questa prima fase della stagione. Sono 11 i neroverdi ad aver segnato almeno una rete, e si va dalle 7 di Thorstvedt e Laurientè (a proposito di big rimasti anche in serie B), alle 6 di Pierini tornato in estate a Sassuolo e bomber che entra spesso dalla panchina, passando per le 5 di Mulattieri, centravanti titolare che segna con discreta continuità. Con tre reti all’attivo, ma con l’alibi di aver saltato la prima parte della stagione, c’è un autentico totem come Domenico Berardi insieme al giovane centravanti Moro, mentre due gol sono stati messo a segno da Volpato. Nutrita, infine, la serie di atleti con una rete: si va da Boloca a Iannoni, da Odenthal ad Antiste, arrivando al giovanissimo Flavio Russo. Una vera e propria “squadra”, con un difensore, tre centrocampisti e ben sette calciatori offensivi, per un modulo un po’ troppo sbilanciato ma ricchissimo di talento… Al di là degli scherzi, è chiaro che il Sassuolo ha il vento in poppa e, ora come ora, sembra inarrestabile. Il campionato cadetto è molto lungo, ma i ragazzi di Grosso sembrano aver già messo una seria ipoteca per tornare subito da dover erano venuti, ovvero in serie A.