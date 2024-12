Il Sassuolo in visita al reparto di pediatria dell’ospedale della città

Il Sassuolo in visita al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. Come riportato dalla società sui propri canali ufficiali, la dirigenza neroverde e alcuni giocatori delle formazioni maschile e femminile, hanno raggiunto nella mattina di mercoledì 18 dicembre i bambini ospiti nella struttura. Una iniziativa promossa in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della Figc e Regione Emilia-Romagna. Presenti dunque il presidente Carlo Rossi , il direttore sportivo Francesco Palmieri , il direttore Sviluppo Area Calcio Femminile Alessandro Terzi , la calciatrice Benedetta Brignoli e i calciatori Domenico Berardi e Kristian Thorstvedt , che hanno a loro volta scambiato foto e autografi con gli ospiti e le loro famiglie.

"Grati al Sassuolo per la donazione"

Questo il messaggio di ringraziamento ricevuto dal Sassuolo da parte dal personale sanitario: "Vi ringrazio caldamente, perché la presenza di istituzioni e associazioni fa molto piacere. Sono grato al Sassuolo per la donazione fatta qualche anno fa. La generosità ricevute dal territorio ci ha concesso negli anni la possibilità di migliorare il nostro lavoro e la salute dei più piccoli”. Gli uomini di di Fabio Grosso tornano ora alla preparazione del prossimo impegno stagionale, che vedrà Berardi e compagni ospitare il Palermo nell'incontro in programma il 21 dicembre. I neroverdi si presenteranno all'appuntamento con 40 punti in classifica che valgono la vetta della classifica, e un bilancio di 6 vittorie consecutive in campionato.