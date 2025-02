Sassuolo, la A è già in tasca: la cavalcata di Grosso e dei suoi ragazzi

TORINO - A metà febbraio possiamo dirlo, il Sassuolo di Fabio Grosso ha la Serie A in tasca, impensabile che lo squadrone emiliano possa farsi rimontare, nelle restanti 12 partite, 11 punti dallo Spezia terzo. Questo è il verdetto del sabato di B, in campo entrambe le squadre per la 26ª giornata. Il Sassuolo non ha problemi ha far fuori il Brescia 2-0: primo gol nei professionisti di Lovato, raddoppio di Laurienté che raggiunge a quota 13 Iemmello e Pio Esposito, sono i re della classifica cannonieri. Lo Spezia invece, in casa del Modena non va oltre l’1-1: al vantaggio dei liguri con Pio Esposito, ribatte Defrel prima dell’intervallo. E così il +11 del Sassuolo è servito. Con tanti complimenti al lavoro di Grosso. Non era semplice riportare su alti livelli la squadra ereditata dalla retrocessione dalla A, basta andare a vedere i problemi che stanno avendo le altre due squadre che la scorsa primavera lasciavano la massima serie, Salernitana e Frosinone, entrambe rischiano la retrocessione in C, pur avendo sulla carta organici importanti. Il Sassuolo invece, s’è preso il campionato in autunno e non l’ha più mollato. Gli unici veri patemi in estate, a mercato aperto, quando i maggiori gioielli neroverdi erano ambiti da mezza Europa. E il 31 agosto scorso il Sassuolo incassava al Mapei Stadium un 1-4 dalla Cremonese.