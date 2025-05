"Juve o Europa League col Sassuolo", Berardi e il retroscena mercato di Carnevali

La preoccupazione di Carnevali

Preoccupato per un sistema che, secondo lui, dovrebbe rivedere alcune cose: "Le squadre che retrocedono dalla A alla B si ritrovano in un mondo completamente diverso. La maggior parte possono rischiare anche di fallire, credo che oggi la cosa più importante sia avere una proprietà forte e che ti sostiene. Il paracadute è un elemento comunque fondamentale". Secondo Carnevali si dovrebbe definire "il compenso Serie A e Serie B, credo che dovrebbe esserci questo obbligo, c'è già un parametro ben preciso nel momento in cui tu dalla A retrocedi in B e dal momento in cui tu dalla B risali in A, ma ci dovrebbe essere un obbligo". Tante belle parole per la famiglia Squinzi e un retroscena di qualche anno fa: "C'è stata l'opportunità di cambiare club, ma è capitato in un momento in cui il dottor Squinzi non stava bene, per cui non mi sono assolutamente sentito di poter fare altre scelte, penso che nella vita ci debba essere anche un po' di riconoscenza".