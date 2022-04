Spal, apprensione per Giuseppe Rossi: ko nella sfida contro il Brescia

BRESCIA - Giuseppe Rossi nuovamente infortunato. Al 24' della gara tra il Brescia e la Spal, allo stadio Rigamonti, l'attaccante è andato in contrasto aereo col difensore Davide Adorni e si è accasciato al suolo dopo essere caduto male sulla gamba sinistra. Il 35enne, subito dopo il contrasto, si è rivolto verso la sua panchina facendo ampi cenni e chiedendo la sostituzione: una volta entrato in campo, lo staff medico biancazzurro non ha potuto far altro che confermare la preoccupazione del calciatore. Potrebbe trattarsi di un problema al ginocchio, ma i controlli verranno effettuati solo nelle prossime ore. Roberto Venturato, allenatore dei ferraresi, ha così fatto entrare in campo Melchiorri come sostituto.