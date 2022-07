FERRARA- Ora è ufficiale, Nicola Rauti è un giocatore della Spal. Il 22enne attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Torino, dopo aver vestito le maglie di Monza e Pescara.

"S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione dal Torino Football Club le prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Rauti. Classe 2000, nato a Legnano, Rauti cresce nel vivaio del Torino e a soli 15 anni viene inserito nella rosa della formazione Under 17. Tra quest’ultima selezione e quella Primavera mette insieme in totale 128 presenze e 54 gol nelle giovanili granata. Nel gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Monza e con il club brianzolo fa il suo esordio tra i professionisti, scendendo in campo in 5 occasioni e mettendo a segno 1 rete nella Serie C 2019/2020 che si concluderà con la promozione in cadetteria. Nella stagione sportiva 2020/2021 milita ancora in C, ma nel Palermo con cui colleziona 34 presenze e 4 gol. Nell’estate 2021 debutta con la prima squadra del Torino, nel match di Coppa Italia contro la Cremonese, prima di essere ceduto in prestito al Pescara. Con la società biancoblu disputa un altro campionato di Serie C, realizzando 6 marcature in 33 apparizioni. Nel febbraio 2017 ha esordito in Azzurro con la selezione Under 17 e successivamente è stato convocato anche dall’Under 18 e dall’Under 19 italiane: in totale con la maglia Azzurra ha messo insieme 13 presenze e 5 reti. Benvenuto Nicola!"