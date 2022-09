Spal, ufficiale: Dickmann firma fino al 2025

FERRARA - Con una nota sui propri canali ufficial la SPAL "comunica di aver prolungato il rapporto sportivo col laterale destro Lorenzo Dickmann. Il calciatore ha firmato un contratto col Club biancazzurro fino al 30 giugno 2025. Nato a Milano il 24 settembre 1996, è arrivato a Ferrara in Serie A nell’estate 2018. Dopo un’annata trascorsa al ChievoVerona in Serie B, è rientrato in biancazzurro nella stagione 2020-2021 diventando tra i migliori cursori di fascia destra dell’intero Campionato. In maglia biancazzurra ha collezionato 84 presenze con 5 goal all’attivo tra Serie A, B e Coppa Italia".