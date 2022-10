Spal, è ufficiale: De Rossi è il nuovo allenatore

FERRARA - C'è l'ufficialità: attraverso un comunicato la Spal ha reso noto "di aver affidato a Daniele De Rossi l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024". Classe 1983, De Rossi da giocatore è cresciuto nel settore giovanile della Roma, esordendo nella fase a gironi di Champions nel 2001/02 contro l'Anderlecht. Da lì 18 stagioni e 616 presenze (464 in Serie A, 59 in Coppa Italia, 65 in Champions League e 34 in Europa League) in giallorosso, che ereditò la fascia di capitano da Francesco Totti. Con la Roma ha conquistato due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa: dopo l'addio con i giallorossi, l'esperienza con la maglia del Boca Juniors. In Nazionale ha totalizzato 117 presenze laureandosi campione del mondo nel 2006. Al termine della carriera da calciatore è entrato nello staff tecnico della Nazionale di Mancini che nel 2021 si è laureata campione d'Europa.