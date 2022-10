Spal, De Rossi si presenta: "Non ho paura, mi sento pronto. Lippi grande maestro"

FERRARA - "Sono stato per 30 anni nel mondo del calcio, ma entrare in un nuovo spogliatoio in un'altra veste mi faceva nascere non dico paura ma pensieri. E' un nuovo ruolo, una nuova vita, come passare alle medie dalle elementari. Cambi scuola, compagni, e ti chiedi se starai loro simpatico, senti quel friccichio. Ma non ho paura, mi focalizzo sulla prima partita". Si presenta così, Daniele De Rossi, all'inizio della propria nuova avventura da allenatore della Spal: "Tacopina mi ha parlato di lavorare insieme come presidente e allenatore quando ancora giocavo, ha sempre visto qualcosa in me e spero di ripagarlo, con Tacopina c'è grande amicizia, stima e gratitudine. Mi hanno dato grand fiducia. Tacopina è un sognatore, un vincente e lavorare con lui mi onora. Mi sento pronto e forte. Non sono qui da solo ma con la mia famiglia aggiuntiva, il mio staff. Non potrei essere più felice, anche delle persone trovate alla Spal". Quella della Spal non è stata la prima panchina alla quale De Rossi è stato accostato, "ma tanti hanno avuto i loro dubbi legittimi al momento di darmi le chiavi. Solo la Spal ha avuto quel mix di coraggio e follia per chiamarmi, sono felicissimo di essere qui. Fare l'allenatore è sempre complicato: ancor di più farlo in corsa, ma se accanto hai la società giusta e le persone giuste non mi spaventa per nulla".

"In panchina senza cravatta e con le scarpe comode" "Con la cravatta in panchina sicuramente no, con le scarpe da ginnastica sì, perché mi fanno male i piedi, mi permetterò la scarpa da ginnastica perché dopo 30 anni di battaglie non posso più permettermi di stare in piedi con scarpe le eleganti". Lo ha detto Daniele De Rossi, durante la sua prima conferenza da allenatore della Spal, rispondendo a chi gli chiedeva quale sarebbe stato il suo outfit in panchina. Lippi? Grande maestro Dopo Cannavaro al Benevento, Grosso al Frosinone, Inzaghi alla Reggina, De Rossi è il quarto campione del mondo del 2006 ad allenare in B. Il neo allenatore della Spal individua la chiave in Marcello Lippi: "Avevamo un grande maestro che ci ha trasmesso il suo amore per la panchina e il vivere lo spogliatoio come sapeva fare lui. Tutti questi allenatori campioni nel 2006 arricchiscono a livello di immagine e portano blasone alla Serie B. Ma magari trovi allenatori che non hanno mai giocato nemmeno in serie C e offrono di più. Quindi è tutto bello, ma dobbiamo dimostrare qualcosa di concreto, se no sarà facile dimenticare la carriera da giocatore: la gente valuta prestazioni e risultati, adagiarsi sull'essere stati giocatori importanti non è un bene, soprattutto per me, che sono all'esordio".