Spal, De Rossi: "Domani salirà lo stress, farò qualcosa che non ho mai fatto"

FERRARA - "Questi giorni sono stati perfetti, ma ora si comincia con le partite e salirà lo stress: dovrò fare delle scelte che in vita mia non ho mai fatto, cioè chi far giocare, mettere fuori qualcuno che è una cosa che mi dà fastidio, ma se voglio fare questo lavoro mi ci devo abituare". Così il nuovo tecnico della Spal, Daniele De Rossi, alla vigilia dell'esordio in panchina contro il Cittadella. "La squadra finora ha preso un po' troppi gol: abbiamo preso delle contromisure, vediamo se funzioneranno", ha proseguito la leggenda della Roma. "L'importante sarà difendere tutti insieme, anche mentalmente. Contro il Cittadella proveremo a fare quello che noi vogliamo e non quello che gli altri ci permettono. Serve la mia grinta? Se ci sarà grinta in campo non sarà merito mio, in tre giorni non si cambia l'indole dei giocatori, ma da come hanno accolto me e il mio staff sono brave persone. E questo nella vita conta", ha concluso.