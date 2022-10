Genoa-Spal, De Rossi: "Se passiamo, voglio battere la Roma"

FERRARA - La Spal di Daniele De Rossi, dopo il pari al debutto con il Cittadella, scenderà nuovamente in campo, stavolta in Coppa Italia contro il Genoa. Alla vigilia del match al Ferraris, ha parlato così in conferenza stampa l'ex capitano giallorosso e tecnico dei ferraresi: "Domani saremo a Genova, non so se faremo turnover. Voglio dare spazio a tutti i giocatori a disposizione ma non andremo lì per fare una scampagnata. Il modulo che adotteremo dipenderà anche da chi avrò a disposizione perché non dobbiamo rischiare nessuno. Sabato abbiamo un’altra partita ed è fondamentale tutti i giocatori ci arrivino in condizione.” Continua De Rossi: "La Coppa Italia mi fa venire in mente Roma-Triestina forse, se vogliamo parlare di un esordio. La mia prima partita, era una stagione in cui pensavo di fare racimolare qualche partita in più. Sapevo che l'intenzione del mister era quella di far giocare quelli che avevano avuto meno spazio e invece andai in panchina anche lì. Entrai, ero carichissimo. Ai rigori segnai e il giorno dopo il mister mi fece i complimenti anche davanti ai 'vecchi'. Sono passati quasi 20 anni anche se me lo ricordo ancora...". In caso di passaggio del turno all'orizzonte c'è la sfida all'Olimpico con la Roma: "Andiamo a Marassi per giocare col Genoa. Non stiamo progettando di vincere la Coppa Italia, sicuramente se dovessimo passare programmeremo la partita di Roma per andare a vincerla".