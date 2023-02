Nainggolan riabbraccia De Rossi alla Spal: "Non sono mai stato uno spacca spogliatoio"

"Posso non piacere, ho il mio carattere ma non sono mai stato uno spacca spogliatoio" . Radja Nainggolan si è presentato così a Ferrara dove è stato presentato nel pomeriggio. Il centrocampista si è legato alla SPAL con un contratto sino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Nainggolan, lo sfogo: "Non vedo perché non potrei fare quello che fa una persona normale fuori dal campo"

Naingollan riparte dopo la parentesi con l'Anversa, nel suo Belgio, che nel 2017 lo aveva fatto arrabbiare per la scelta di non convocarlo per un doppio appuntamento in vista delle qualificazioni nei mondiali del 2018 . Riparte dalla Serie B e da una sicurezza che in tanti bollano come spavalderia: "Sono nato pronto, decide il mister quando gioco, ma i risultati devono arrivare e io voglio guardare i playoff che sono a nove punti".

Decisivo il ruolo di De Rossi, suo ex compagno di squadra alla Roma e ora allenatore della SPAL, per convincerlo a ripartire dalla Cadetteria: "Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute circa l'eventualità di raggiungerlo alla SPAL a dargli una mano. Mai avrei pensato che alla fine mi sarei trovato davvero qui. Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e, allora, ho detto tra me e me: "Perchè no?" Si ispira a Spalletti. Lo ritrovo un po' ingrassato, ma quello di sempre. Da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa in un altro modo. Voglio aiutarlo".

Ritorno in Serie B dove tutto era iniziato: "Il campionato è di un livello più basso rispetto alla mia prima esperienza al Piacenza, Ora è un ci sono più giovani, ma c'è tanto agonismo. Ci sono stati dei momenti in cui ero proprio stufo, è stata data troppa importanza a certe cose che ho fatto. Penso che quello che fa una persona normale fuori dal campo lo posso fare anche io".