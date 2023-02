Spal, De Rossi: "Il Bari non deve farci paura. Nainggolan? Temevo di trovarlo peggio"

Azzerare e ripartire. È questo il diktat di Daniele De Rossi . La sua Spal non vince in casa dal 22 ottobre 2022 (5-0 al Cosenza ) e nelle ultime cinque partite è riuscito a farlo soltanto due volte. La rincorsa ai playoff non può più aspettare. Tra il dire e il fare c'è il Bari , avversario di turno nella ventitreesima giornata di Serie B . Appuntamento a domani, 4 febbraio, allo stadio "Mazza" . Calcio d'inizio alle 14 .

Spal, De Rossi: "Se chiedessi ai mie giocatori di lanciarsi contro un muro lo farebbero"

De Rossi sa che è il momento di cambiare marcia: "C’è grande entusiasmo da parte mia e c’è sempre stato, a dire il vero. Un allenatore morto dentro non può trasmettere gli stimoli e l’intensità giusta ai giocatori. Sono stato fortunato ad allenare brava gente. Se gli chiedessi di lanciarsi contro un muro lo farebbero. Io devo fare altrettanto per loro e per la città, che mi ha sempre trattato bene in qualunque momento. L’asticella delle aspettative la alza il campo, ovvero i dati di fatto, non le chiacchiere".

Il riferimento è agli arrivi di Nainggolan e Fetfatzidis: "Radja e Giannis finora hanno avuto solo le rispettive conferenze stampa per dimostrare che sono qui per migliorarci. Negli allenamenti li ho trovati tanto meglio di come me li aspettavo. Temevo peggio. Quindi abbastanza bene fisicamente e mentalmente benissimo. Ora meno chiacchiere, facciamo parlare il campo, è il momento di vincere le partite soprattutto in casa. C’è poco altro da fare".

Dall'altra parte della barricata una delle rivelazioni del campionato: "Il Bari è forte, ha giocatori importanti, con caratteristiche mi piacciono molto. Hanno gamba, profondità e la capacità di tirare le orecchie ai difensori avversari. Sono primi per gol segnati e rigori ricevuti. Dovremo essere bravi, attenti, ma non spaventati".