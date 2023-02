Venezia-Spal, De Rossi sconsolato: "Stavolta non posso difendere i giocatori"

Terza sconfitta consecutiva e posizione in bilico. Daniele De Rossi nel post partita ha utilizzato parole forti al termine del match contro il Venezia. i biancoazzurri si trovano al momento al terzultimo posto in classifica e non ottengono i tre punti da quattro giornate.

Spal, le parole di De Rossi

L'ex capitano della Roma ha alzato la voce al termine del match, provando a dare anche una scossa alla squadra: “Il risultato è stato deciso dagli episodi e da situazioni che dovremmo smettere di concedere. La prestazione poi è colpa mia. Dal primo giorno ringrazio i giocatori per l’impegno e per l’atteggiamento ma oggi, per la prima volta, non posso farlo perchè abbiamo fatto un primo tempo inspiegabile per intensità, voglia e duelli persi. Se la squadra gioca così male la colpa è dell’allenatore ed è sempre stato così. E’ poco incoraggiante. Ho sempre trovato un lato positivo ma oggi il primo tempo mi fa male e non mi accontento poi della reazione nel secondo. Questa squadra ha fatto anche buone partite raccogliendo anche meno ma oggi è mancato il ‘sangue’ e sono dispiaciuto”.

Anche il capitano Lorenzo Dickmann ha preso posizione: “Oggi ci è mancato tutto in un primo tempo inguardabile. Dopo è difficile recuperare i due gol e non basta l’atteggiamento del secondo tempo. Le partite altrimenti le perdi e ti ritrovi sul fondo della classifica. Certamente bisogna reagire ma serve farlo dal primo minuto perchè non si può regalare così un tempo ad una diretta concorrente”.