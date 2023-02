Spal, Nainggolan e le voci sul suo addio legato a De Rossi: lo sfogo social

La Spal non sta certo vivendo un momento positivo. La società sta valutando il futuro di De Rossi, con un piede ormai lontano da Ferrara, per cercare di dare una svolta alla squadra. Tre sconfitte consecutive, ultima con il Venezia e una classifica deficitaria per i biancazzurri. In una settimana si è passati dalla conferma al possibile addio. Non solo De Rossi, nelle ore seguenti alla notizia dell'imminente esonero è uscita anche la voce della possibile rescissione contrattuale di Radja Nainggolan. Lo stesso giocatore, però, con una storia sul proprio profilo Instagram ha voluto fare chiarezza sfogangosi contro queste voci.